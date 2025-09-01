½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷

半田市・常滑市に本部を置く知多地区消防本部は消防署内で部下が上司に嫌がらせをするハラスメント事案があったとして30代の職員を懲戒処分としました。

¸ÐÅìÃÏ¶è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£··î¤Ë£µ£°Âå¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤«¤é¡Ö·ù¤¬¤é¤»¤È»£±Æ¡¦³È»¶¹Ô°Ù¤ÇÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³£°Âå¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤Ï£¶·î¤Ë¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë£µ£°Âå¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤¬¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³°¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¥°¥ëー¥×Æâ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÈï³²ÃËÀ­¤ÎÅöÄ¾ÍÑ¤Î¿²¶ñ¤Ë¤´¤ß¤ò»¶¤é¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëË½¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃËÉËÜÉô¤Ï·ù¤¬¤é¤»¹Ô°Ù¤ÈÇ§Äê¤·£³£°ÂåÃËÀ­¿¦°÷¤òÄä¿¦£¶¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£