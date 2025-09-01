2³¬¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì½»ÂðÁ´¾Æ¡Ä¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¡¡½»¿Í¤Î85ºÐÃËÀ¤ÈÆ±µï¤Î¼¡ÃË¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡µÜºê»Ô
µÜºê»Ô¤ÎÌë¤Î½»Âð³¹¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤Î2³¬ÉôÊ¬¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨À¹¤ë½»Âð²ÐºÒ¤Ç¤¹¡£
8·î31Æü¸á¸å9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö85ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬½»¤à½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤Î²°º¬´¤¤«¤é¤Ï¥á¥é¥á¥é¤È±ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î±ì¤È²Ð¤ÎÊ´¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¡£
¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¹ÃÈåæâ¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¤ÎÂ¾¡¢Æ±µï¤¹¤ë¼¡ÃË¤È¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£