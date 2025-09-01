¶¶¹¬É×¡¡6·î¤«¤éºÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹ÄÀÄË¡ÖËÍ¤Î´é¤â¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤ë¡£¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥àÃæ±û²ñ´Û¤Ç¡ÖÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½êÂ°²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê82¡Ë¤¬Æþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ïº£Ç¯5·î20Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¶¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¡£ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶¶¤ÏÆ±31Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»öÌ³½ê20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¸å¤Ë¼«Âð¤«¤éµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¤È¿ÇÃÇ¡£Íâ·î8Æü¤ËÂà±¡¤·¡¢Æ±11Æü¤Î¼¢²ì¸ø±é¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¤ËºÆ¤ÓÆþ±¡¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ô²ó¤ª¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÍ¤Î´é¤âËº¤ì¤ë¡¢¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤ë¡¢Âç¤¤Ê¤¤¤Ó¤¤ò¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î¤¤¤Ó¤¤âÉáÄÌ¤Î¤¤¤Ó¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤´¤¤Âç¤¤Ê¤¤¤Ó¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´é¤â¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â1½µ´ÖÁ°¤ËÉÂÅï¤òË¬¤ì¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²Î¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¶¶¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¼ê¤òÊ§¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶¶¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾°Ê³°¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£