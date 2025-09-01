ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡¡¡È¸÷¤ÎÅ·»È¡É²á¤®¤ë°áÁõ»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡ÖâÁ¤·¤¯¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ñÎï¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¡£8·î30¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥À¥ó¥¹°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÏµÁÂ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÂçÁ°¸÷»Ô¤µ¤ó¡¢À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö3¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤ì¤ë¤ÎËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ñÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸÷¤ÎÅ·»È²á¤®¤ÆâÁ¤·¤¯¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉ½¸½¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£