M!LK塩崎太智＆加藤大悟、バースデーサプライズに笑顔 25歳の抱負は？【タクミくんシリーズ】
【モデルプレス＝2025/09/01】M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）と俳優の加藤大悟が9月1日、都内にて行われたドラマ「タクミくんシリーズ −Drama−」（9月21日スタート／24時〜BSフジ放送・FOD配信）の完成発表会に出席。同月に25歳の誕生日を迎える2人が抱負を明かした。
【写真】塩崎太智＆加藤大悟、バックハグで密着
1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える人気小説「タクミくんシリーズ」は、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。本シリーズの初のドラマとなる今作では、主人公・葉山託生（通称：タクミ）を塩崎、タクミの恋人・崎義一（通称：ギイ）を前作映画に引き続き、加藤が演じる。
今作にキャスティングされた時の思いを聞かれると、塩崎は「いきなり主演っていうのは僕はびっくりしました。歴史があってファンがたくさんいらっしゃる作品だったので、すごく嬉しいなという気持ちとともに、やっぱりプレッシャーも責任もどこかで感じながら、ちゃんと頑張んなきゃなと」と当時の心境を告白。加藤は「まずはすごく心の底から嬉しかったです。映画に出た時は映画初主演だったので、それがドラマに続いてお話いただいて『大丈夫かな？』っていう気持ちももちろんありましたけど、そんなことより、こうやってギイという素晴らしい役をできて、とても嬉しかったです」と語った。
この日は、間もなく25歳の誕生日を迎える9月11日生まれの塩崎と、9月19日生まれの加藤にバースデーサプライズが行われた。ファンがバースデーソングを歌唱する中、ステージにケーキが登場すると、2人は驚きながらも「ありがとうございます！」と笑顔を見せた。
その後、25歳の抱負を聞かれると、塩崎は「もうちょっと大人になりたいです。大人の余裕がほしいです」といい「せっかちとか、あとケチだったりするので（笑）、もっと余裕がある人間になりたいです」とコメント。一方の加藤は「僕は大人にはなりたくない」「永遠に子供心って忘れちゃいけないと思う」と話し、「子供のまま、表面上はしっかり色々なことを考えて、選択をしてやっていかないとな」と意気込んだ。
なお、本作の主題歌は、真行寺兼満を演じる相原一心が所属する男女混合9人組グループ・ONE LOVE ONE HEART「春雷フライト」（9月21日24時配信リリース）であることが発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆塩崎太智＆加藤大悟「タクミくんシリーズ」出演の心境
◆塩崎太智＆加藤大悟、バースデーサプライズに笑顔
