お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、チャンネル登録者数約1630万人を誇る人気ユーチューバー、はじめしゃちょー（32）と一般女性との結婚について言及した。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。

粗品は一連の経緯を説明した上で「本当に結婚おめでとうございまーす！」と説明。鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射し「お前も一般男性やんけ！」と大声を張り上げた。

そして「なんやねん、『お相手は一般女性です』って。お前も一般男性やんけ！ アホンダラ！ なぁ？ 何やねん！ YouTuberなんて職業はないねーん！ 一般人やねん。いらんわ報告、別に。一般男性と一般女性の結婚、知らん！」とツッコミを入れた上で「お幸せに」と締めた。

はじめしゃちょーは8月30日に自身のYouTubeチャンネルで一般女性との結婚を発表。「もう籍も入っております。もう結婚しております」と切り出した上で「お相手がお相手なので話せることは限られてくるので。ごく限られた人にしか話してません」と明かした。同じくユーチューバーのヒカキンには伝えたという。さらに「お相手の方は一般の女性の方です。メディアに出るお仕事をされてる方ではなく、芸能活動もしておりません」と説明した。