Á´Êý°Ì¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤È©¤Ë♡ ¥È¥ì¥ó¥ÉÈ©¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡Ö½©¤Î¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡×6Áª
Á´Êý°Ì¤«¤é¤Î»ëÀþ¤Ë¤â¼«¿®¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤ÈþÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¢½¸¹ç¡ªº£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡Ö¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò6¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢½Ü¤ÎÈ©¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿·ºî½©¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÇÈ©¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¡ª
¤³¤Î½©¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯³¦·¨¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹♡
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î¿·ºî¤äÌ¾ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¿ä¤·¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡×¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡ª
Item ¡ÚSUQQU¡Û¥¹¥¥ó¥±¥¢ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥Æ¥£¥ó¥È
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡½¥·¥ç¥ó´éÎÁ¤òÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥¹¥¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡£
²¼ÃÏ¤¤¤é¤º¤ÇÁÇÈ©¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤µ¤ÈÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤òÎ¾Î©¡£
Item ¡Ú¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¡Û¥ª¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¥º ¥ê¥¥Ã¥É ¥°¥í¥¦
¹â¥«¥Ð¡¼¤ÇÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¥°¥í¥¦¥¿¥¤¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¶ËÇöËì¤ÇÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ã¥·¥å¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Ä¥äÈ©¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¡£
Item ¡Ú¥«¥Í¥Ü¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëDiv.¡Û¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¥ó ¥¦¥§¥¢II
¿Íµ¤¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬º£½©¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¿Ê²½¡£
ÁÇÈ©´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤¿À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥äÈ©¤Ø¡£
Item ¡Ú¥Ý¡¼¥ë¡õ¥¸¥ç¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡Û¥µ¥Ö¥é¥¤¥à ¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·ºî¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¡¢¿¿¼î¤Î±ü¿¼¤¤µ±¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ä¥ä¤¬ÆÃÄ§¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Î¤Ó¹¤¬¤ë¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥Ä¥äÈ©¤ò½Ö»þ¤Ë¥á¥¤¥¯¡£
Item ¡Ú¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Û¥¼¥ó ¥¦¥§¥¢ ¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¡Ö¥¼¥ó ¥¦¥§¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬ÅÐ¾ì¡£
²¼ÃÏ¤Î¤¢¤È¤Ï¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥ê¥¥Ã¥É+¤ªÊ´¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥»¥ß¥Ä¥äÈ©¤ò¼Â¸½¡£
Item ¡ÚRMK Division¡ÛRMK ¥ê¥¯¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥×¥é¥¹
RMK¤é¤·¤¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤Ã¤Ý¤µ¤È¤Û¤É¤è¤¤¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡£
¤µ¤Ã¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´Êý°Ì¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤Î©ÂÎ´¶¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Photograph_Mana Hayashi
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï