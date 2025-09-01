名作3モデルをモダンにアップデート！かなり攻めてる「MERRELL 1TRL」新作をチェック！

アウトドアシューズブランドのMERRELL（メレル）が、プレミアムコレクション「MERRELL 1TRL」が、秋冬の新作を発表！

ラインナップは、メレルのクラシックアーカイブ「Merrell Mangrove」のデザインコードを再構築した「JUNGLE MOC TWIST SE」（2万900円）、メレルのアイコンともいえるハイキングシューズ「MOAB」に大胆なひねりを加えた「MOAB 2 REMIX」（2万7500円）、名作「CHAMELEON （カメレオン）」シリーズのアーカイブモデルとしてフォルムを踏襲した「CHAM REDUX LTR SE」（2万9700円）」の3種類。

いずれも、ブランドの名作をモダンな感性でアップデートさせたシューズ。アウトドアシーンにもタウンでも活躍する、メレルのDNAを感じさせるコレクションとなっています。

▲「JUNGLE MOC TWIST SE」

「JUNGLE MOC TWIST SE」は、「MERRELL MANGROVE」のデザインコードを再構築し、ロングセラーモデル「JUNGLE MOC」のソールをベースに、フルグレインレザー、高通気性メッシュ、スエードトリムをドレープ・レイヤードした、過去と未来が交錯する実験的なモデル。

「JUNGLE MOC」同様、履き口の甲部分に配されたストレッチバンドにより、スムーズに着脱できるのも魅力的。アウトドアフィールドはもちろん、毎日の通勤通学や、ワンマイルの気楽な外出にも対応してくれる1足です。

▲「MOAB 2 REMIX」

「MOAB 2 REMIX」は、「MOAB 2」の象徴的なラインと構造美を再構築した重厚な“モールデッドレザー”のアッパーに、高通気性メッシュ、スエードトリム、アシンメトリーなレースシステムを融合させたモデル。

足元を支えるのは“MOABソールプレート”。アウトソールは、あらゆるフィールドで高いトラクションを発揮する“ヴィブラム エコステップ リサイクル アウトソール”で、優れたグリップ性をもつ一方で廃材を30％採用しており、環境にも配慮したシューズとなっています。

「CHAM REDUX LTR SE」は、2001年に誕生したハイキング＆マルチアウトドアシューズ「カメレオン」シリーズのフォルムを踏襲し、「カメレオン」の名の通り、あらゆるシーンで適応する優れた機能とデザインを採用したモデル。

スエードレザーと高通気メッシュを組み合わせたアッパーと、通気性に優れたメッシュライニングは、上品な見た目ながらアクティブシーンにも最適。クッション性と反発弾性、軽量性と耐久性という相反する機能を両立させていることも特徴です。

「MERRELL 1TRL」の秋冬コレクションは、MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA、MERRELLオンラインストア、その他限定取扱店にて販売中です。

