ÆÇÁÇ»ý¤Ä¿¢Êª¤ÇÇìÉã»¦¿ÍÌ¤¿ëµ¿¤¤¡¡¹â3ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ö¤¤¤Ó¤¤¦¤ë¤µ¤¯¡×
¡¡ÆÇÁÇ¤ò»ý¤Ä¿¢Êª¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ß¤½½Á¤ò°û¤Þ¤»¤ÆÆ±µï¤¹¤ëÇìÉã¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï1Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©»Ô¸¶»Ô¤Î¹â¹»3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê18¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÇìÉã¤Ï·Ú½ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¤ì¤¿¿¢Êª¤ÏÃ×»àÎÌ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤Ó¤¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï7·î17Æü¡¢»Ô¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆÇÁÇ¥ª¥ì¥¢¥ó¥É¥ê¥ó¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¥¥ç¥¦¥Á¥¯¥È¥¦¤ÎÍÕ¤ò¹ï¤ß¡¢¤ß¤½½Á¤Ëº®Æþ¤µ¤»¤Æ¼«±Ä¶È¤ÎÇìÉã¡Ê53¡Ë¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡»Ô¸¶½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤ä¤·¤Ó¤ì¤ò´¶¤¸¡¢ÅÇ¤½Ð¤·¤Æ·Ú½ý¤À¤Ã¤¿¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÊì¿Æ¤ÈÇìÉã¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ð¤Ï¿¢Êª¤ÎÆþ¼ê·ÐÏ©¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£