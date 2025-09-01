ºÒ³²»þ¤Î¡Ö±ÉÍÜ¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ª´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¹Í¤¨¤ëÈ÷Ãß¿©ÉÊ¥ê¥¹¥È
9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÃÏ¿Ì¡¢ÂæÉ÷¡¢¹ë±«¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖºÒ³²Âç¹ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î³è²Ð»³¤ÎÌó1³ä¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÌó2³ä¤¬ÆüËÜ¶áÊÕ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÂç±«¤ÎÇ¯´ÖÈ¯À¸²ó¿ô¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤Î¶¯¤¤±«¤Ï1980Ç¯º¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2ÇÜ¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÆü¾ïÈ÷Ãß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï»þ¤ËÉ¬Í×¤ÇÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤ä¥¬¥¹¤Ïµ®½Å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä´Íý¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¿©¡×¤È¡Ö±ÉÍÜ¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¡©ÈïºÒÃÏ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·Ð¸³¤·¤¿´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¸ì¤ë¼ÂÂÖ
ºÒ³²»þ¤Î¿©»ö¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÈïºÒÃÏ¤ËÆÏ¤¯»Ù±çÊª»ñ¤âÃº¿å²½Êª¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹±ÊÀ½²Û¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë¹Åç¤ÎÅÚº½ºÒ³²¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÈËÜ´²Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹±ÊÀ½²Ûin¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥é¥Ü ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î µÈËÜ´²Æá¤µ¤ó ¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÆù¡¢µû¡¢ÌîºÚ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Á¯¿©ÉÊ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Î¾ï²¹ÊÝÂ¸¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿©ºà¤òÄ´Íý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿å¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¿å¤¬µ®½Å¤ÇÄ´Íý¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤º¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀÝ¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¤ä¤´ÈÓ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤º¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ç»Ï¤á¤ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿©ÎÁÈ÷Ãß
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï»þ¡×¤È¡ÖÈó¾ï»þ¡×¤Î³Àº¬¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ºÒ³²¤Î¤¿¤á¡É¤À¤±¡É¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤òÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹ ¡£
Æüº¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¾¯¤·Â¿¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¸Å¤¤¤â¤Î¤«¤é½çÈÖ¤Ë¾ÃÈñ¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÆü¾ï¤Ë¶á¤¤¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²»þ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¿©¤ÙÊª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Â¿¤á¤ËÇã¤Ã¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Í»ö¤Î»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿¤È¿´¤ò¼é¤ë¡ÖÆü¾ïÈ÷ÃßÉÊ¡×¥ê¥¹¥È
ºÒ³²»þ¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤È¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µÈËÜ¤µ¤ó¤Ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡¦¡¦¡¦¡Ö¼ê·Ú¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òÊäµë¤Ç¤¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÐ¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹ ¡£¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÍøÅÀ¡£¡×
¢Æù¤äµû¡¦²ÌÊª¤Î´ÌµÍ¡¦¡¦¡¦¡ÖÄ¹´üÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ä´ÍýÉÔÍ×¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹ ¡£ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£¡×
£¥Á¡¼¥º¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¡¦¡¦¡¦¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¤Ï´Å¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤Î³Ú¤·¤ß¤äËþÂ´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹ ¡£¡×
¤¤ª²Û»Ò¡Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ê¤É¡Ë ºÒ³²¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²¼¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù´·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¶õÊ¢¤òËþ¤¿¤»¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢ËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤Î·ä´Ö¤Ë¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àö¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¡¢»È¤¤¼Î¤ÆÊý¼°¤Î¥Ó¥Ç¡¢¿å¤ò»È¤ï¤º¤Ë»õ¤ò¤ß¤¬¤±¤ë±ÕÂÎ»õ¥ß¥¬¥¤Ê¤É¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤ÎËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¹¹¿·¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î·Ð¸³ ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤¹
µÈËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¤Î2014Ç¯¤Ë¹Åç¤ÎÅÚº½ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¡×¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈËÜ¤µ¤ó ¡ÖÅÚº½Å±µîºî¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë±ÉÍÜ¤È¿åÊ¬¤òÀÝ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤Ï¾ï²¹¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÂÎ¸³¤¬º£¤Î»Å»ö¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤Ï¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢±ÉÍÜ¤È¿åÊ¬¤òÆ±»þ¤ËÊäµë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹ ¡£
¿¹±ÊÀ½²Û¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸ÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢5Ç¯´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¡Ê28ÉÊÌÜ¡Ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ËÉºÒÈ÷ÃßÍÑÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤àÃ¯¤â¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖºÇÄã3Æü´Ö¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð1½µ´ÖÊ¬¡×¤ÎÈ÷Ãß¤òÌÜ°Â¤Ë ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¾¯¤·¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢½ÐÍè¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÈ÷¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
