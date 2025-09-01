¡Ú´Á»ú¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö¶µ¿û¡×or¡Ö¶µ´±¡×Àµ²ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©´Ö°ã¤¨¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡ª
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¶µ¿û¡×or¡Ö¶µ´±¡×Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡Ö¿û¡×¤È¡Ö´±¡×¤ÏÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö¶µ¿û¡×¤È¡Ö¶µ´±¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¶µ´±¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¶µ´±¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹ñÎ©Âç³Ø¡¦¹ñÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤ä¡¢µì·³Ââ¤Ç¶µÎý¤òÃ´Åö¤·¤¿¿Í¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÅª¤Ê¿ÈÊ¬¤ò»ý¤Ä¶µ°é¿¦¼Ô¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¶µ»Õ¡×¤Èº®Æ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤È¤Ï¡¢¶µ¤¨¤ë¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¶µ¤¨¤ëÂÐ¾Ý¤¬³Ø½¬¼Ô¡ÊÀ¸ÅÌ¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¶µ¼ø¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô