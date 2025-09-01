本日の【上場来高値更新】 ダイダン、月島ＨＤなど29銘柄 本日の【上場来高値更新】 ダイダン、月島ＨＤなど29銘柄



本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比529円安の4万2188円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、東海東京インテリジェンス・ラボが目標株価を5250円→7300円に引き上げたダイダン <1980> [東証Ｐ]、9月30日を基準日として1株を3株に分割する第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<1926> ライト 東Ｐ 建設業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業



<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業

<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業

<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業



<3712> 情報企画 東Ｓ 情報・通信業

<3954> 昭和パックス 東Ｓ パルプ・紙

<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品



<5729> 日精鉱 東Ｓ 非鉄金属

<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業

<6045> レントラクス 東Ｇ サービス業

<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械

<6383> ダイフク 東Ｐ 機械



<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械

<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業

<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7378> アシロ 東Ｇ サービス業

<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業



<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品

<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業

<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業

<9249> エコシステム 東Ｓ サービス業



株探ニュース

