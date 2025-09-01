　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比529円安の4万2188円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、東海東京インテリジェンス・ラボが目標株価を5250円→7300円に引き上げたダイダン <1980> [東証Ｐ]、9月30日を基準日として1株を3株に分割する第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業

<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業

<3712> 情報企画　　　東Ｓ　情報・通信業
<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品

<5729> 日精鉱　　　　東Ｓ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<6045> レントラクス　東Ｇ　サービス業
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械

<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7378> アシロ　　　　東Ｇ　サービス業
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業

<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9249> エコシステム　東Ｓ　サービス業

株探ニュース