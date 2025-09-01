¼ãÄÐÀé²Æ¤¬»ñÀ¸Æ²¡Ö¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¡×¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡×ÈþÍÆ²ÈÀÐ°æÈþÊÝ¤È
¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤ÈÈþÍÆ²ÈÀÐ°æÈþÊÝ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬1Æü¡¢²£ÉÍ¤Ç»ñÀ¸Æ²¡Ö¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¿·¾¦ÉÊÈ¯É½µÇ°¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
»Í½½Ï©¡Ê¤è¤½¤¸¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¼ãÄÐ¤Ï¡¢¾®¤¸¤ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤È¤·¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï»¨»ï¤äSNS¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ä¤â¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ä¤è¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤Á¡£¡È¤»¤Ã¤«¤ÁÈþÍÆ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ãÄÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿´¶¤¸¡£¤º¡¼¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬´¶Æ°¤Î°è¤Ç¤¹¤Í¡£¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÈ©¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï»ñÀ¸Æ²¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¡×¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö2¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¾®¤¸¤ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
È©¤Î¤Ï¤ê¡¢¤Ä¤ä¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤ªÆé¤È¤«¤ÇÄÉ²Ã¤¹¤ë¥×¥ë¥ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¡×¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤·¤ï¤ä¥·¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥±¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
È©¤Î¿¿Èé¤Î70¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¥³¥é¡¼¥²¥ó¡£²ÃÎð¡¢»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢20ºÐ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç10ºÐ¤´¤È¤Ë10¡ó¤º¤Ä¸º¾¯¤¹¤ë¡£»ñÀ¸Æ²¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¸¦µæ½ê¤Î¸¶±ÑÆó¸¦µæ°÷¤¬»ñÀ¸Æ²¤¬¸Ø¤ë¡ÖÀ¸ÂÎÆâ¥³¥é¡¼¥²¥ó²òÀÏµ»½Ñ¡×¤ä¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ°é¤Æ¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Öº£Ç¯41ºÐ¡£10ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¾ðÊó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¹¥¯¥¹¥¯°é¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÍÆ¹¥¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªÈ©¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â°é¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ãÄÐ¤Ï¡Ö40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¥¬¥¯¥Ã¤È¤¤¿¡£¾Ð¤Ã¤¿»þ¤Î¾®¤¸¤ï¤¬¡¢4K¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê±Ç¤ë¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤ºÐ¤ò¤·¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£40Âå¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¡¢»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È»×¤¦¡£¾Ð¤¦¿Í¤Û¤É¤·¤ï¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤ª¤â¤¦¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö30ºÐÁ°¤¯¤é¤¤¤ÇÌÜ¼þ¤ê¤Î¤·¤ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤Ã¤Æ¡¢À¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥´¥·¥´¥·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëà»¤¤»¤º¤ËÊÝ¼¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢È©¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜ¸º¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
9·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬Æüº¹¤·¤Ï¶¯¤¤¤Þ¤Þ¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î½©¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ø¼¢ÍÜ¤Î½©¡Ù¡£Å°Äì¤·¤¿ÊÝ¼¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¿·À½ÉÊ¤Î¿·¡¦¹âµ¡Ç½¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢²½¾Ñ¿å¡Ö¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¡×¤È¿·¥ê¥ó¥¯¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¡×¤Î»ÈÍÑ´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¼ãÄÐ¤Ï¡ÖÈ©´¶¤¬°ã¤¦¡£»ä¤ÏÌë¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¥¿¥¤¥×¡¢Ä«¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥¤¥×¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆóÅáÎ®¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤ªÈ©¤Ï¼ê¸ü¤¯¥±¥¢¤¹¤ì¤Ð±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÈ©¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°é¤à³Ú¤·¤µ¤ò³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£