¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤Ïº¤Æñ¡×¡¡Â¿ÅÞ²½»þÂå¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬É¬Í×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ç¤ÏÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤Î³ÎÎ©¤Ï¤Û¤Üº¤Æñ¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂ¿ÅÞ²½¤Î»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯ºö¤ò·èÄê¤·¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¿ÅÞ²½¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½¾Íè·¿¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¾å¤À¡£¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¼Â¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÀ¯¼£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤â²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤é¤Ê¤¤»þÂå¤¬¹±¾ï²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢½°»²Î¾±¡¤ÇÍ½»»¤òÈ¼¤¦Ë¡°Æ¤ò½Ð¤»¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀ¯ºö¼Â¸½Ç½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£