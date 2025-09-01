1日午後、東京・世田谷区で40歳の韓国籍の女性が男に刃物で切りつけられ、その後死亡した事件で、先ほど警視庁は交際相手とみられる韓国籍の男の身柄を東京・羽田空港で確保しました。交際を巡るトラブルがあったとみられています。

午後6時半すぎ、東京・羽田空港第3ターミナルで警察官に連れられて歩く男の映像。この後、羽田空港から警視庁世田谷警察署に身柄を移されました。

当時、空港での様子を目撃していた男性によりますと、男は大声をあげて騒いでいて、警察官10人ほどに取り囲まれていたということです。

警視庁によりますと1日午後1時半ごろ、東京・世田谷区で「血だらけの女性が倒れている。若い感じの男が逃げた」と通報がありました。

40歳の韓国籍で自営業の女性が、刃物のようなもので切りつけられ、女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。

切りつけたとみられるのは韓国籍の30歳の男で、女性の交際相手とみられ現場から逃走していましたが、警視庁は1日午後、男の身柄を東京・羽田空港の国際線が発着する第3ターミナルで確保しました。