SNS¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡× 60Âå½÷À¤¬6200Ëü±ß¤Î¸½¶â¤È°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡¡°¦ÃÎ
SNS·¿¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©°¤µ×ÈæÄ®¤Î60Âå¤Î½÷À¤¬¸½¶â¤È°Å¹æ»ñ»º·×6200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯6·î¡¢°¤µ×ÈæÄ®¤Ë½»¤à60Âå¤Î½÷À¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í´é¤ÇÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÀ¤´ÖÏÃ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¡¢LINE¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¡ÖÅê»ñ¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë20²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶âÌó4600Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢°Å¹æ»ñ»ºÌó1600Ëü±ßÁêÅö¤òÁ÷¶â¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤«¤é¡ÖÊÝ¾Ú¶â¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢LINE¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢SNS¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£