ÇÛÁ÷¶È¤Î53ºÐÃË¤¬ÌÈµöÄä»ßÃæ¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤é½ÐÆ¬¤·¤è¤¦¤È¡×¡¡·Ú¥È¥é¤È¾×ÆÍ¤Ç¼«Å¾¼ÖÃËÀ¤±¤¬¡¡»¥ËÚ»Ô
1ÆüÄ«¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤ÎËÊ¿½ð¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤ÎÊý¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¿¤¢¤È¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÃË¡£
ÇÛÁ÷¶È¤Îº´¡¹ÌÚÎµÊÝÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÌµÌÈµö²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î28Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¡£
·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Å¾¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÙ¤Î¹¾ÊÌ»Ô¤Çº´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤òÈ¯¸«¡£
¤Ê¤¼»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ïÅö»þ¡¢ÌÈµöÄä»ßÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£