犬が病気になるリスクを高める生活環境7選

犬の健康を脅かす生活環境には、共通する特徴があります。それは「衛生・ストレス・栄養・運動・気温・人間の習慣」に関連しているということ。以下で具体的に確認していきましょう。

1. 室内の温度・湿度管理がされていない

犬は人間よりも暑さ・寒さに弱い動物です。特に日本の夏は高温多湿で、熱中症や皮膚トラブルのリスクが跳ね上がります。

エアコンを我慢してしまう家庭では、「犬が息苦しそうにしていた」「ぐったりしていた」というケースも多く見られます。適切な温度（22～26℃前後）と湿度（40～60%）を保ちましょう。

2. 散歩不足・運動不足の毎日

犬種や年齢に関係なく、適度な運動は健康維持に不可欠です。散歩を怠ると、筋力低下やストレス、肥満からくる内臓疾患が発症しやすくなります。

特に大型犬では「運動不足が原因で関節炎に…」という事例も。最低でも1日30分～1時間の散歩は欠かせません。

3. 床材や滑りやすいフローリング

ツルツルした床は、犬の関節や筋肉に大きな負担をかけます。実際に、室内で滑って脱臼・骨折するケースは珍しくありません。

特にシニア犬やパピー（子犬）は要注意なので、カーペットや滑り止めマットを敷くなどの工夫が必要です。

4. 劣悪な衛生環境とダニの温床

清掃の行き届いていない寝床やトイレ周辺は、ダニ・細菌の温床です。これらは皮膚炎やアレルギーなどを引き起こします。

「最近かゆがるな」と思ったら、生活環境を見直すタイミングかもしれません。

5. 飼い主の喫煙や芳香剤の多用

犬の嗅覚は人間の数千倍以上も敏感です。たばこの煙や強い芳香剤は、慢性的な呼吸器疾患やアレルギーの原因になり得ます。

「部屋でたばこを吸ってないから大丈夫」ではなく、衣服や家具に付着した残留成分も注意が必要です。

6. 不適切な食事と誤飲リスク

人間の食べ物を与え続けたり、安価なフードを選び続けると、内臓疾患や肥満、栄養バランスの崩れが起こります。

また、床に落ちた玉ねぎ・チョコレートなどの「犬にとって毒になる食材」による誤飲事故も多発しています。

7. ストレスフルな生活リズムや騒音

犬は非常に繊細な動物で、大きな音や生活リズムの乱れにストレスを感じます。引っ越しや来客が多い家庭、過度な留守番時間などもストレス要因に。

慢性ストレスは、免疫力低下や行動異常を引き起こす可能性があります。

犬の健康を守るために今すぐできる改善ポイント

生活環境を見直すことで、多くの病気リスクは予防可能です。ここでは、前項で紹介した“危険な生活習慣”をどう改善していくかを、実践的なアクションとしてまとめます。ちょっとした工夫で、愛犬の健康と安心を手に入れましょう。

エアコンと加湿器で温湿度を適正に管理

室温は22～26℃、湿度は40～60%を目安に保ちましょう。犬は体温調節が苦手なため、エアコンや加湿器で快適な空間を作ることが大切です。

愛犬の運動量に合った散歩時間を確保

犬種や年齢に応じた運動は、健康維持の基本です。1日1～2回の散歩で、ストレス発散と筋力維持を図りましょう。

床材を滑りにくい素材に変更する

フローリングには滑り止めマットやカーペットを敷きましょう。関節や筋肉への負担を減らし、転倒事故を予防できます。

寝床やトイレは毎日掃除・週1で除菌

寝床やトイレ周りは毎日掃除し、週に1度は除菌も行いましょう。ダニや細菌の繁殖を防ぎ、衛生的な環境を保てます。

喫煙は屋外、芳香剤は無香料・自然派に

タバコは外で吸い、室内では使用を避けましょう。芳香剤も犬に優しい無香料や天然素材のものを選ぶと安心です。

誤飲リスクを減らす室内整理とフード管理

玉ねぎやチョコレートなどの危険物は手の届かない場所に。フードは密閉容器で保管し、ゴミ箱には必ずフタをしましょう。

生活リズムと安心できる静かな空間づくり

規則正しい生活は犬の心を安定させます。来客や工事音が多い日は、静かな部屋で過ごせるよう配慮しましょう。

まとめ

日々の生活環境が、知らぬ間に愛犬の健康を蝕んでいるかもしれません。温度・衛生・運動・騒音…ちょっとした見直しが、病気予防につながります。

「うちの子は大丈夫」と油断せず、今できる改善から始めて、愛犬と過ごす毎日をもっと安心で快適なものにしていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)