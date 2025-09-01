「スタイル理想すぎる」山本舞香、美腹筋際立つ圧巻スタイルで美女と2ショット公開「お二人共スタイル良すぎ」
俳優の山本舞香さんは8月30日、自身のInstagramを更新。引き締まったスタイルと腹筋を披露しました。
【写真】山本舞香の美しい腹筋
コメントでは「舞香ちゃん、カッコ良いです」「舞香ちゃん美しすぎるしかわいすぎる」「スタイル理想すぎる」「お二人共スタイル良すぎ」「心が浄化されました女神様」「あなたは女王です」「美首筋からの美鎖骨もとっても綺麗」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「舞香ちゃん美しすぎるしかわいすぎる」山本さんは「Calvin Klein Harajuku Flagship」とつづり、9枚の写真と1本の動画を載せています。大胆に肌を見せたスタイリッシュな姿です。画家の大社カリンさんと共に、白と黒のコントラストが映えるコーディネートを公開しました。引き締まった腹筋やしなやかな腕が際立ち、日頃から鍛えていることがうかがえます。
美しいモデルショットを多数披露山本さんは29日の投稿でもモデルショットを披露。今回の投稿と同じスタイルで、白い衣装と抜群のスタイルが際立つ姿を投稿しました。今後もどのような美しい姿を見せてくれるのか楽しみですね。
