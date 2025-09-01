サッカー・明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は8月31日、アウェーで浦和に0対1で敗戦。これでリーグ戦9試合、勝ちなしです。



リーグ戦も終盤。ここ8試合勝ちがない新潟。相手は未だ一度もアウェーで白星がない浦和です。



試合は、序盤から攻守が激しく入れ替わります。試合開始からわずか30秒。前線で連動した素早いプレス。奪ったボールを、そのまま白井！





しかし、その1分後。今度は新潟のピンチも…ここには、田代！このセーブで勢いに乗った新潟は、立て続けにチャンスを作ります。小原の切れ味鋭い仕掛けから、最後はブーダ。その直後には、再び小原が仕掛け、今度はシュート。惜しくも得点にはつながりません。この日は新型コロナに感染した入江監督に代わり、吉本ヘッドコーチが監督代行に。立ち上がり、勢いを持って相手に襲い掛かります。しかし、試合は次第に浦和ペースに。それでも、前節、新潟が失点したサイドからの仕掛けに対しては、ゴールの一歩手前で連携のとれた守りを見せます。その1分後にも、浦和の波状攻撃が続きます。何度も続くスピードにのったカウンターに対し、対応が遅れ、失点。追いかける展開となります。追いつきたい新潟の攻撃は、またしても左サイドから。相手からボールを奪った小原がドリブルで仕掛け、クロス。そこには、マテウス・モラエス！しかし、このシュートは枠の外。1点を追う形で、試合を折り返します。後半は、新潟が何度も決定機をつくる展開に。まずは、後半4分。堀米が高い位置でボールを奪い、そのボールを受けたブーダが狙いすましてシュート。しかし、相手キーパーのセーブに阻まれます。次のチャンスも堀米の左足から。遠い位置にいたフリーの藤原へ。その藤原が今度は思い切り狙います。その10分後には、またしても堀米からブーダのヘディング！何度も何度も相手ゴールに迫るも、ネットを揺らすことはできません。反撃およばず1点が遠かった新潟。このまま0対1で試合終了。〈アルビレックス新潟 吉本岳史ヘッドコーチ〉「監督代行として、自分も持ってなかったのかな。選手は最後まで、1点取る姿勢。前半は守る時間が長かったですけど、後半なんとかスイッチを入れ直して、果敢にゴールに向かってくれた選手をたたえたいと思います」これでリーグ戦9試合勝ちなし。最下位からまたしても脱出できず。リーグ戦は残り10試合、J1残留へ厳しい戦いが続きます。