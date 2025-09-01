ÃùÃß350Ëü±ß¡ÖÎ¹¹Ô¤ä³°¿©¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×70ºÐ½÷À¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»³¸ý¸©ºß½»70ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§ÄÂÂß
µï½»ÃÏ¡§»³¸ý¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§150Ëü±ß
ÍÂÃù¶â¡§50Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§300Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â437¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§10Ëü6096±ß¡Ê·«¤ê²¼¤²¼õµë¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡¢½»Ì±ÀÇ¡¢½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤¬Â¿¤¤¡£²ÈÄÂ¤Ê¤É¸ÇÄêÈñÍÑ¤â¤«¤µ¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö16Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤Â¤ê¤Ê¤¤·î¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇ¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°áÉþ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡£Î¹¹Ô¤ä³°¿©¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÅÅ¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏ·¸åÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
