¡¡½÷Í¥¡¦±ÊÀ¥è½»Ò¤¬¡¢º£²Æ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï£¸·î£³£±ÆüÉÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö £²£°£²£µ¡¡£ó£õ£í£í£å£ò¡¡¡½¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¸¤¤ò¤Ê¤Ç¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºòÆü¤Ï£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¹â¤Î²Æ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¹¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿²Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£