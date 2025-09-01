陸上男子１００メートルで世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）と、男子走り幅跳びで世界陸上３大会連続出場の橋岡優輝（富士通）が１日、宮崎市内で合宿をスタートさせた。この日は地元のスポーツ少年団約５０人と同じグラウンドで、軽めに体を動かした。練習後には、河野俊嗣宮崎県知事から宮崎牛を贈られるなど歓迎を受け、サニブラウンは「合宿を充実させて、いい姿を世界陸上で見せられたら」と、東京世界陸上（１３日開幕）への抱負を語った。

子どもたちとの交流会では、質疑応答の時間が。橋岡は、助走についてアドバイスを求められると「自分はリズムを作っている。２０歩の助走を８歩、６歩、６歩に分けて最初はコース区間、中間で力をためて、最後の６歩で踏み込みに向けて走り込んでいく。それを練習で積み重ねていく」と丁寧に説明。大会前のルーチンを訪ねられたサニブラウンは「しっかり寝ること。例え試合が夜でも、午後９時〜１０時には寝て、朝ご飯をしっかり食べる。ちゃんと寝ないとエネルギーが出ないし、朝ご飯をしっかりと食べて１日の準備をすることが大事」と、子どもたちへの“金言”をおくった。

この日始まった宮崎での合宿は、１週間を予定。サニブラウンは、世界陸上に向け「みんなの前でかっこいい姿を見せられるように、頑張ります」と意気込みを語り、橋岡も「僕は３日目と５日目に幅跳びがあるので、また画面の前で会いましょう。応援、よろしくお願いします」と活躍を誓った。