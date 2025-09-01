King＆Prince盒恭た諭26）が1日、自身のインスタグラムを更新。体調不良で急きょ欠席した日本テレビ系「24時間テレビ48」について言及した。

盒兇蓮24時間テレビに出演された皆さん、番組スタッフの皆さん、関わられた全ての皆さん。本当にお疲れさまでした。そして、自分が出られなくなったことによりご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

当日は生放送の出演部分は不在となった。自身が出演予定だった企画「ボーダーレスLIVE We are the No Borders！！」にはTravis Japan松田元太（26）が代役で出演。「（永瀬）廉や元太、そして皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。準備段階で僕が感じていた想いは、皆さんのパフォーマンスを拝見してより、強くなりました」と感謝。重ねて「人を知り、想う事で自分も豊かになれる、ということ。そして、ダンスは楽しい！ということ。最高のダンスをしていた元太とパフォーマーの皆さんのエネルギーを、一生忘れません。皆さま、本当にお疲れさまでした」と謝意をつづった。

昨年行われたSTARTO ENTERTAINMENT事務所全体のライブでは、永瀬廉が耳のけがで不在となった公演があり、その際も松田が代打で盒兇箸箸發縫僖侫ーマンス。今回が2度目の“救援”となった。