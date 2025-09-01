メイプル超合金・カズレーザー （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が1日、自身のSNSを更新。あす最終回を迎えるテレビ朝日系『家事ヤロウ!!!』（毎週火曜　後8：00）のスタッフからのプレゼントを公開した。

【写真】“ふみレーザー”お似合いすぎる2人のイラストを公開したカズレーザー

　カズは「家事ヤロウスタッフの皆様からプレゼント！明日の最終回、何卒ご覧くださいまし」と、長らく自身がレギュラーを務めた番組のラスト回を告知。投稿には、カズとその隣でほほ笑む女性の刺繍があしらわれた赤いエプロンを公開した。

　カズレーザーは8月10日、自身のSNSなどで俳優の二階堂ふみとの結婚を発表しており、このプレゼントにファンからは「ふみレーザーのワッペンかわいい」「エプロン着てふみちゃんと一緒にたくさん料理してね」「イラストそっくりだし可愛い」との反響が寄せられている。