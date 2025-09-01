【放置！？子守り押し付け友】学生時代の頃のように盛り上がっていた…けど？＜第6話＞#4コマ母道場

あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？　即刻、縁を切りますか？　それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？　今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。

第6話　はじめは良好！



【編集部コメント】

5年ぶりの再会ということもあって、それぞれの近況報告から始まり話が止まりません！　盛り上がる大人たちをよそに、子どもたちはご飯を食べたり、遊んだりしながら個々ですごしているようです。いくら子どもだからといって、初対面の相手といきなり「仲良く遊んでね！」と言われても、すんなりと仲良く……とはいかないですよね。30〜40分ほど経過した頃、案の定サラちゃんがこの状況に飽きてしまったようです。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・海田あと