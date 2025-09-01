【放置！？子守り押し付け友】学生時代の頃のように盛り上がっていた…けど？＜第6話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第6話 はじめは良好！
【編集部コメント】
5年ぶりの再会ということもあって、それぞれの近況報告から始まり話が止まりません！ 盛り上がる大人たちをよそに、子どもたちはご飯を食べたり、遊んだりしながら個々ですごしているようです。いくら子どもだからといって、初対面の相手といきなり「仲良く遊んでね！」と言われても、すんなりと仲良く……とはいかないですよね。30〜40分ほど経過した頃、案の定サラちゃんがこの状況に飽きてしまったようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
第6話 はじめは良好！
【編集部コメント】
5年ぶりの再会ということもあって、それぞれの近況報告から始まり話が止まりません！ 盛り上がる大人たちをよそに、子どもたちはご飯を食べたり、遊んだりしながら個々ですごしているようです。いくら子どもだからといって、初対面の相手といきなり「仲良く遊んでね！」と言われても、すんなりと仲良く……とはいかないですよね。30〜40分ほど経過した頃、案の定サラちゃんがこの状況に飽きてしまったようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと