¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×ÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤Î78ºÐÊì¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä¡¿º£Æü¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê²ð¸î¤Ç¤¹¡Ê1¡Ë
¡ÖÊì¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡½¡½ÇùÁ³¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¤¢¤Ý¤ê¤µ¤ó¡£¶á½ê¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿78ºÐ¤ÎÊì¤ÏÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢²È¤òË¬¤Í¤ë¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤òÈ¯¸«¡ª ¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±óÊý¤ÎÉÂ±¡¤ØÄÌ¤¦ËèÆü¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂçÊÑ¤µ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡©¡×ÃÎ¼±¤â½àÈ÷¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ð¸îÀ¸³è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¢¤Ý¤ê¡ÊÃø¡Ë¤Î½ñÀÒ¡Ø78ºÐÊì¤È¥Ö¥í¥¬¡¼Ì¼¤Î º£Æü¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê²ð¸î¤Ç¤¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥±¥á¥ó¸ú²Ì¤ÇÇ¾¤¬³èÀ²½!?
ÍÀ¤á¾å¼ê¤ÊÀèÀ¸¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤À·ë²Ì
Ãø¡á¤¢¤Ý¤ê¡¿¡Ø78ºÐÊì¤È¥Ö¥í¥¬¡¼Ì¼¤Î º£Æü¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê²ð¸î¤Ç¤¹¡Ù