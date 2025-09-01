ダンスボーカルグループ・Ｍ！ＬＫの塩粼太智（２４）が１日、都内でＢＳフジのドラマ「タクミくんシリーズ −Ｄｒａｍａ−」（２１日スタート。日曜、深夜２４時）の完成発表会に、Ｗ主演をつとめる加藤大悟（２４）とともに登場した。

全寮制男子校を舞台にした大人気ＢＬ小説の、シリーズ初となる実写版連続ドラマ。作品に関連して高校時代をテーマにトーク。塩粼は芸能活動で「そんなに学校に行けなかった」と振り返りながらも「大学に行きたかったので、勉強はすごく頑張って、成績は良かった。クラスで１番か２番とかでした」と秀才だったと過去を明かした。

一方の加藤は「僕は文化祭など、しっかり高校生活を楽しんだ」と笑顔。ただ自身が演じるキャラとは真反対といい「クールビューティーな感じはなく、エネルギーバカ。勉強もできなかった」と苦笑い。それでも「内に秘めたる情熱だけは似ているかな」と語った。

また９月生まれの２人を祝ってサプライズでケーキが登場。ともに２５歳を目前にし、塩粼が「四捨五入したら３０歳。もうちょっと大人に、余裕のある人間になりたい」と語れば、加藤は「逆に僕は大人にはなりたくない。子ども心って永遠になくしてはいけないと思う」としつつ「心は子どものままだけど、頭ではしっかりと考えていきたい」と抱負を述べた。