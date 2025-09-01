·»¤Ï¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡Ä20ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥É¥¥Ã¡×à¥Ç¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö´éÌÌ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈà½÷´¶♡¡×
¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ä
¡¡·»¤Ï¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡£20ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¥Ç¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥Ž¥µÜÀ¤Î°Ìï¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡×¤Î°ËÃ£²ÖºÌ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°¦Íè¤È¥Ç¡¼¥È♡♡♡¿´¤â¤ªÊ¢¤â¹¬¤»¡Á¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAMEFURASSHI¡×¤Î°¦Íè¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ËÃ£¤¬´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁ°È±Ê¬¤±¥á¥¬¥Í¤«¤ï¤¤¤¤¡¢²¼¤í¤·¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¥ä¥Ð¤½¤¦!¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÈà½÷´¶♡¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö´éÌÌ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤¬¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Èþ½÷¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»¤ÎµÜÀ¤¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼´ë²è¡Ö2024Ç¯¾åÈ¾´ü ¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NEXTÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£