¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¤ÈÉþÁõ¤Ç­à¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑ­á¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¡¦ÅÄÃæ´õ¼Â

­à°Õ³°¤Ê°ìÌÌ­á¤¬È¿¶Á

¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ(13Æü³«Ëë)¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅÄÃæ´õ¼Â(25)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷À­»ï¤Ç¤Î­à·ãÊÑ­á¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å±þ±çMOOK¡ØGET SET GO¡Ù¡×(¾®³Ø´Û)¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡ØµÊÃãÅ¹¤ÈËÜ¤È»ä¡Ù¤È¤·¤Æ¤´·ÇºÜÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢½÷À­»ï¡ÖCanCam¡×¤¬ÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¥ì¥È¥í¤Ê½ãµÊÃã¤Ç¡¢·Æ¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£Çò¿§¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Ô¥¿¤Ã¤È¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤ÎÃ»¤á¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÃåÍÑ¡£¶¥µ»Ãæ¤È¤Ï­à°ìÊÑ­á¤¹¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉþÁõ¤È¥á¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î»Ñ¤¬¿·Á¯¤À¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ë²Ì¤âÍÆ»Ñ¤âº£ÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¸µ¡¹åºÎï¤Ê´éÎ©¤Á¡×¡ÖµÕ¤Ë¹¥´¶ÅÙÁý¤·¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª‼‼¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤È5000¥á¡¼¥È¥ë¤Î2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£