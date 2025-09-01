»ä¤Ï¤â¤¦¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤ò²òÊü¤·Éã¿Æ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡Ä¡¿Î¥º§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© æÆ»Ò¤Î¾ì¹ç㉜
¡ØÎ¥º§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© æÆ»Ò¤Î¾ì¹ç¡Ù¡ÊÌî¸¶¹»Ò/KADOKAWA¡ËÂè32²ó¡ÚÁ´33²ó¡Û
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¿Í¤ÈÎ¥º§¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¦Àì¶È¼çÉØ¡¦æÆ»Ò¡£¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«É×¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Ãù¶â¤â»Å»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¼«¿®¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½¾õ¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤Î·Ð¸³¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤ò¸þ¤»Ï¤á¤ë¤¬¡Ä¡£Î¥º§¤òË¾¤àÀì¶È¼çÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÎ¥º§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© æÆ»Ò¤Î¾ì¹ç¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
