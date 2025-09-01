À¤ÅÄÃ«¶è¡Ö40ºÐ½÷À¡×»É»¦»ö·ï¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö»öÁ°ÁêÃÌ¡×¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¥®¥í¤ê¡×¶á½ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¡Ö¶²ÉÝ¡×ÂÎ¸³
¡¡À¤ÅÄÃ«¶è¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ç¡¢¡È·ì¤Î»´·à¡É ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï9·î1Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö13»þÈ¾¤´¤í110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï©¾å¤Ë·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡£¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤ÏÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£40ºÐ¤Î´Ú¹ñÀÒ¤Ç¡¢¼«±Ä¶È¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÈÈ¿Í¤È»×¤·¤ÃË¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£17»þ¤´¤í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐ¤Î´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢Èï³²½÷À¤Ï¸òºÝÃËÀ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¸½¾ì¤«¤é40m¤Û¤ÉÀè¤Ë¡¢5¡¢6Ç¯Á°¥¿¥È¥¥¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èï³²¸½¾ì¤Ï¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤¬¶á¤¯¡¢½»Âð³¹¤Ê¤Î¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼²°¤µ¤ó¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÊÌ¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤Ï·ì¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶á¤¯¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö15»þ¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÉÔ¿³¤ÊÃË¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤®¤í¤ê¤ÈâË¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¿§¤ÎÈ¾Âµ¤Ë¹õ¿§¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó»Ñ¤È¤¤¤¦¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤È°ìÃ×¤¹¤ë¸«¤¿ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«ÈÈ¹Ô¸å¤Ë¸½¾ì¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£Á°½Ð¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï½÷À¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ì¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Å°ÄìÅª¤ÊÁÜºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£