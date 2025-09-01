SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¡¢SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¤ÎÇ®¤¤Í§¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡¡8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë105¥¥í¤òÁö¤êÈ´¤¡¢¸«»ö¤Ë´°Áö¡£²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë7²¯40Ëü8600±ß¤ÎÊç¶â¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï²£»³¤Î¡ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¡É¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë»þ¤Ï¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ª¥ì¡ª¤Ç·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌóÂ«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌóÂ«¤É¤ª¤ê¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤ä»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤âµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥´¡¼¥ë»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ø¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤È¥×¥í°Õ¼±¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤â²£»³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¤¹¤È¤ó¤º¤âËº¤ì¤Æ¤¿¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²£»³¤¯¤óÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô²£»³¤¯¤ó¤É¤³¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤Î¡Ä¡Õ
¡ÔºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¿É¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËºÇ¸å¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ç¥´¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤µ¤é¤Ë²£»³¤Ï¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¡Ê¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ç¡Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×ÀÚ¤Ã¤ÆSixTONES¤¤¤ë¤«Ãµ¤·¤Æ¤¿¤ó¤è¡£¤¢¡¢¤ª¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é²¶¤º¤Ã¤È»°ÂåÌÜ¤ÎELLY¤¯¤ó¸«¤Æ¤¿¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤È»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤ÎELLY¤µ¤ó¤ò¸«´Ö°ã¤¨¤¿Î¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ELLY¤µ¤ó¤âX¤Ç¡Ô¤½¤¦¤æ¤¦»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡Õ¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡²£»³¤ÎÄ©Àï¤Ï²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«ÌµËÅ¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂçÀ®¸ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿²£»³¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¡È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼º²¡É¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£