¡Ö¸ý¸µ¥½¥Ã¥¯¥ê¡×°æ¾åÏÂ¹á¡¢¾®4Ì¼¤ÈÌ©Ãå2S¤ËÈ¿¶Á¡Ö°äÅÁ¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤´é¤ä¤Ê¤¡¡×
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÏÂ¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖA&W¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¾®4¤ÎÌ¼¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡Á¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿»þ¤ÎÌ¼¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÌÜ¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æ¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¿°¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿°¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¸ý¸µ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤´é¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö°äÅÁ¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£