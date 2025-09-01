「チーム・ハンサム！」20周年公演、ビジュアル撮影に潜入 細田佳央太・松岡広大・松島庄汰・水田航生にインタビュー【モデルプレス独占取材Vo.4】
【モデルプレス＝2025/09/01】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称「ハンサムライブ」）の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が12月27日・28日の2日間、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。モデルプレスでは出演者に独占取材を行い、20周年を迎えることへの思いやライブの見どころを聞いた。【モデルプレス独占企画：ビジュアル撮影レポートVo.4】
【写真】アミューズ人気俳優出演「ハンサムライブ」出演者が豪華集結
アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」は2005年から歴史を重ね、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。20周年公演となる今回は、チーム・ハンサム！の聖地であるパシフィコ横浜国立大ホールにて開催される。
7月31日にはメインビジュアルと共に出演者が解禁。今回の出演者は、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※「崎」は正式には「たつさき」）、渡邊圭祐の総勢22人となる。
ビジュアル撮影は、メインビジュアルの他、グッズやSNSの撮影も実施。これまでハンサムを撮影したカメラマンやデザイナーが担当し、和気藹々とした雰囲気の中撮影が行われた。
ビジュアル撮影レポートVO.4では、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生の4人の撮影に密着した様子を公開。柔らかい表情を見せる松岡、メイキングカメラにピースのポーズで応える細田の姿に加えて、松島と水田の“松水”コンビは揃って両手を広げるポーズを披露するなど、それぞれの個性が際立つポージングや表情が印象的だった。
なお、モデルプレスでは8月11日20時より、「ハンサムライブ」20周年特設サイトを公開している。
以下、4人への独占インタビュー。
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
20周年という節目にも参加することができ、とても嬉しいです。ライブ自体も5回目と、実際にハンサムに携わらせていただいた時間は全体で見たらほんの僅かで。もしかしたら、観客としてハンサムを見ていた時間の方が長いかもしれません。だからこそ、次のライブでは見てきた時間と関わった時間を全て集約できるよう頑張りたいです。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
僕は、15周年の時からハンサムプロジェクトに参加させていただいており、あの時のスケール感は今でも鮮明に覚えています。だからこそ、20周年はそれを超えるどんなプロジェクトになるのか、凄く楽しみにしています。今はオリジナル曲だけでセットリストを組めるようになり、それは本当に凄いことだと思います。ただカバー曲でパフォーマンスしていた時も、ハンサムっぽい良さが確かにあったと思うので、少し昔を感じるようなハンサムライブの時間も流れたらなぁ、という期待はあります。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
20周年という大きな節目ではありますが、気張りすぎず、皆様に楽しんでいただけるよう、全力で頑張ります。どんなライブになるのでしょうか。現時点では全く想像ができないからこそ、今までで一番ワクワクしています。お互いに体調には気をつけて、パシフィコで騒ぎましょー！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
俳優が歌って踊るファン感謝祭が20周年続くこと、応援してくださる方がいること、それぞれのことが当たり前ではないということを強く感じます。身が引き締まります。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
猪塚健太さんによる、猪ティーハニー、というものがあります。どうしても見たい！ちょっとだけ出てすぐハケて欲しいです。あの瞬間芸を目に焼き付けたいし、見て欲しいです。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
20周年ということで過去の楽曲に触れることになります。歩いてきた軌跡を辿って何が見えるのかはわかりません。また同時に僕らだけではなく、お客様お一人お一人が過去の自分と再会することにもなるのだろうなとも思います。紆余曲折を経て、ライブ終了後にどんな感情を胸に抱くのかは未知のことですが、今ぼんやりと頭に浮かんできた今回の理想は「なんだか今ここにいられてよかったな」ということです。けどこれが一番難しい。ハンサム発足から知っている方も途中から知ったという方も今回初めましての方も、乗合バスなので、気軽にお越しいただけたら幸いです。置いていくことはしません。ライブとしてしっかり作り上げます！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
僕が初めて出演した時に、「どんな名前のライブなん」って戸惑った記憶があります。あれから15年ほど経ったでしょうか。それだけの年数言い続けてると、やっと「どんな名前のライブなん」って思えるようになりました。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
何をするか誰が出るのかは今はまだ知りません。一度幕を下ろすということですから、20年分の想いが沢山詰まったライブになることは間違いないでしょう。皆様と一緒に屈託のない笑顔で締め括ることが出来れば幸せです。兎に角、アルティメット松水ライブ楽しみましょう！！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
踊ることも歌うことも苦手な自分ではございますが、皆様に感謝を伝えるという想いだけは忘れずにやってきた15年でした。それがこのライブの最大の意味であると思っています。本当に有難うございました！お陰様で壁と言われるよるうになりました。年末、パシフィコ横浜でお待ちしております。雨降らせます。
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
何故今まで気付いてなかったのか、僕と同期なハンサムライブ。楽しい事から大変な事まで僕の青春が詰め込まれたハンサム。20周年、感慨深いです。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
この20年を共に振り返りつつ、エモさ満載なハンサムライブ！ハンサムのメンバーと皆さんと共にここまでの軌跡を感じる事が出来る内容になれば良いなと。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
「まずは水田航生！！」そう言われ始めて約16年。最初の年から変わらず胸にある感謝の気持ち、ここの場所でしか感じられない煌めく瞬間、高揚する心、笑顔。かけがえの無い全ての宝物を今年も皆さんと共有できるのが楽しみでなりません。一分一秒逃さずに、ハンサムするので皆さん、Mr.ハンサムについてきてください！！よろしくです！
・日程：2025年12月27日（土）・28 日（日）
・会場：パシフィコ横浜国立大ホール
・企画・製作・主催：アミューズ
・出演者:：青柳塁斗、猪塚健太 、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光、渡邊圭祐（50音順）
※チケット販売開始は追って発表
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO”
【東京会場】
会場：hmv museum 渋谷6 （「HMV＆BOOKS SHIBUYA」 6F）
会期：9月27日（土）〜10月13日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
【大阪会場】
会場：hmv museum 心斎橋（「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」）
会期：10月18日（土）が〜11月3日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO” POP UP SHOP
【福岡会場 （POP UP SHOP）】
会場：「HMV＆BOOKS HAKATA」店内
会期：10月18日（土）〜11月3日（祝・月）
