幾田りらが、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールのオープニングテーマ「百花繚乱」を、自身初の英語版楽曲「In Bloom」として、9月5日に配信リリースする。

同楽曲は、『薬屋のひとりごと』の舞台である後宮の世界観や、そこで巻き起こるミステリーをサウンドに落とし込んだ展開豊かなポップチューン。

今回の英語版は、イギリス ロンドンのMetropolis Studiosでレコーディングされた。訳詞はKonnie Aokiが担当し、日本語の響きや意味を大切にしながらも、英語ならではのリズム感を活かすことで、新たな魅力をまとったサウンドに仕上がっている。

＜幾田りら コメント＞

今回、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールのオープニングテーマ「百花繚乱」を、自身初となる英語版楽曲として9/5（金）に配信リリースすることになりました。英語版タイトルは「In Bloom」です。そしてこの楽曲のレコーディングは、イギリス・ロンドンにある伝統的なMetropolis Studiosにて行いました。世界中の多くの方にこの楽曲が届くことを願っています。ぜひお楽しみください。

