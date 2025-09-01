É¹Àî¤¤è¤·¡¢54ºÐÃËÀ²Î¼ê¤Èà¸Â³¦ÆÍÇËáÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡Ö¥¡¼¥Ê¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤µ¤Ì£¡×¡Ö°Õ³°¤È¥Ç¥«¤¤¤Î¤è¤¤è¤·¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¡×
¡Ö54ºÐ¤È47ºÐ¡×¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·(47)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬54ºÐ¿Íµ¤ÃËÀ²Î¼ê¤ÈÊú¤¹ç¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡8·î29Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimelo¡¡Summer¡¡Live¡¡2025¡¡"ThanXX!"¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Öµ®¶µ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢À¾Àîµ®¶µ(54)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÖ¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÉ¹Àî¤Ë¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎÀ¾Àî¤¬í÷¤·¤¤ÏÓ¤ò¤«¤é¤á¤ÆÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾Àîµ®¶µ¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¤¤¤ë¥¢¥Ë¥µ¥Þ¥¨¥°¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¾Àî¤¯¤ó¤Ê¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¾Ð¡×¡Ö¥¡¼¥Ê¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤µ¤Ì£¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¡¼¥Ê¤Î¿ä¤·³è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö²¤ÊÆ¿Í¤Ë¡Ø54ºÐ¤È47ºÐ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤é¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö°Õ³°¤È¥Ç¥«¤¤¤Î¤è¤¤è¤·¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤¨¤¨¼Ì¿¿¤ä¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£