£±£±·î¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Ø¶á¤¯½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë²£ÅÄÉûÃÎ»ö¤Ø¸©µÄ²ñ¤ÎÃæËÜµÄÄ¹¤¬´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹­Åç¸©µÄ²ñ ÃæËÜÎ´»ÖµÄÄ¹¡Ö½÷À­ÃÎ»ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¸©À¯½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¸©À¯¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹­Åç¸©¤ò¤â¤Ã¤ÈÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

¸©µÄ²ñ¤ÎÃæËÜµÄÄ¹¤¬£±Æü¸á¸åÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½ÐÇÏ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÅÄÈþ¹áÉûÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¸©À¯¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤«Áá¤¯ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤­¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²£ÅÄÉûÃÎ»ö¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·½ÐÇÏ¤Ø¤ÎÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎ©¸õÊä¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©ÃÎ»öÁª¤Ï£±£°·î£²£³Æü¹ð¼¨¡¢£±£±·î£¹ÆüÅê³«É¼¤ÇÀµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È²£ÅÄÉûÃÎ»ö¤¬£±¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£