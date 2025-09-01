8月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が150件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万2,725件に達した。2025年5月に5カ月ぶりとなる190件超えを記録したが、3カ月連続して年間の最少件数を更新し、コロナ破たんは減少傾向が続いている。

国内の企業数（358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」）を基にした比率では、コロナ破たん率は0.354％で、全国の企業300社強に1社が破たんした計算となる。都道府県別で最も比率が高いのは東京都の0.607％、次いで福岡県の0.556％、宮城県の0.521％、群馬県の0.439％、大阪府の0.426％と続く。一方、最低は岐阜県の0.155％で、地域によってばらつきもみられる。

コロナ破たんは減少傾向ではあるものの、倒産件数と比較すると2割程度を占めている。コロナ融資の負担増に追われるなかで、収益確保が進まずに疲弊している企業も多い。ここに種々のコストアップも影を落としている。減少傾向とはいえ、当面はコロナ破たんは月間100件台のペースで推移する可能性が高い。