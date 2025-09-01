ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¼ç±é¡¢²ÎÉñ´ìÈÇ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¡¢µþÅÔÆîºÂ¤Ç¸ø³«·Î¸Å
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê53¡Ë¤¬¡È¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡É¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ÖÎ®ÇòÏ²»¸À±¡×¤Î¸ø³«¤²¤¤¤³¤¬1Æü¡¢µþÅÔÆîºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡·Î¸ÅÁ°¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤â¹Ô¤¤°¦Ç·½õ¤Ï¡Öº£²ó¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆîºÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½Ð±é¼Ô¡Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀé½©³Ú¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤Ä¤È¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÆ±ºî¤ÎÀ¤³¦¤òÆüËÜ¤Î°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤Ë°Ü¤·¤¿¿·ºî¡£·àÃæ¤Ë¤ÏÆîÁµ»û¤äÈ¬ºä¿À¼Ò¤Ê¤ÉµþÅÔ¤ÎÌ¾½ê¤âÅÐ¾ì¤·°ìºòÇ¯12·î¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç½é±é¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÏÈø¾å¾¾Ìé¡Ê40¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¡ÊÀÐÀî¸Þ¥§Ìç¡Ë¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ëÈø¾å±¦¶á¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤Ë¤·¤ÆÁ°²ó¤è¤ê¤â°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Á¬·Á·ÙÉô¤Î»ÔÀîÃæ¼Ö¡Ê59¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ë¥Ñ¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ë¶É¤ÏÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Á¬·Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌòÊÁ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á°²ó¤ÏÅß¤Î¾å±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤Î¾å±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤±é½Ð¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ë¤¤²Æ¡¢·à¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ®¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¸ø±é¤Ï2¡Á26Æü¡£