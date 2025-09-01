¹õÂôÇ¯Íº¡¢¡Ö¹¥¤ß¤Î½÷À¡×»¦³²¤ËÅÜ¤ê¤¢¤é¤ï¡¡¡Ö¶Ë°¿Í¤òÌîÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Î§¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÀäÂÐ¤ª¤«¤·¤¤¡×
ÇÐÍ¥¡¦¹õÂôÇ¯Íº¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î31Æü¡¢¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¶Ë°¿Í¤òÌîÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Î§¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÀäÂÐ¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î°Õ¸«¤ËÈ¿ÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×
¹õÂô¤µ¤ó¤¬Ç°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç24ºÐ¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿35ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÃË¤Ï22Ç¯¤Ë¤â»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤Ê¤É¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ä½ý³²¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÂô¤µ¤ó¤Ï31Æü¡¢¡ÖºÆÈÈ¼Ô¤ËÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¡Öº¨¤ß¿É¤ß¤â²¿¤âÌµ¤¯¡¢¹¥¤ß¤Î½÷À¤À¤«¤é»¦³²¤¹¤ë...¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¾å¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶Ë°¿Í¤òÌîÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Î§¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÀäÂÐ¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È·Ù»¡¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤...¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢ºÆÈÈ¤ò½Å¤Í¤ë¶Ë°ÈóÆ»¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï´Æ»ë¤Î°Ù¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¥Á¥Ã¥×¤òËä¤á¹þ¤à...ÆüËÜ¤Ç¤âÄ¾¤°¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤...¤½¤ÎÍÍ¤Ê¿Í´Ö¤ËÊ¿Åù¤Î¿Í¸¢¤Ê¤É¤¢¤í¤¦È¦¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¿¨¤ì¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤¬...¤³¤Î°Õ¸«¤ËÈ¿ÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç08Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö½ô³°¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÈÈºá¤Î¼Â¾ð¤ÈÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ--¥Õ¥é¥ó¥¹,¥É¥¤¥Ä,±Ñ¹ñ,ÊÆ¹ñ¡½¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÈÈºá¼Ô¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó¸øÉ½¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¡Ö¥á¡¼¥¬¥óË¡¡×¤ä¡¢GPS¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¤ÎÅÅ»ÒÅª¤Ê´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬20Ç¯6·î11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÀÈÈºá¡¦ÀË½ÎÏÂÐºö¤Î¶¯²½¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÈÈºá¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÈÈËÉ»ß¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¾¼áÊüÃæ¤ÎÀÈÈºá¼ÔÅù¤Ø¤ÎGPSµ¡´ï¤ÎÁõÃåÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ô³°¹ñ¤ÎË¡À©ÅÙÅù¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¸¡Æ¤¡×¤È¤¢¤ë¡£