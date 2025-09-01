ÉÙ»³¤Ë½©¹ð¤²¤ëÍ¥²í¤ÊÉñ¡¡¡Ö¤ª¤ï¤éÉ÷¤ÎËß¡×»Ï¤Þ¤ë¡¢È¬ÈøÄ®
¡¡½©¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÉÙ»³»ÔÈ¬ÈøÄ®¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤ª¤ï¤éÉ÷¤ÎËß¡×¤¬1Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÔ¤ß¤¬¤µ¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢Ë¡Èï¤äÍá°á¤òÃå¤¿ÃË½÷¤¬»°Ì£Àþ¤ä¸ÕµÝ¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤êÊâ¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¸«Æþ¤Ã¤¿¡£3Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËèÇ¯Ë¬¤ì¤ëÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷Ãã»³¿®É§¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡ÖÊªÈá¤·¤¤¸ÕµÝ¤Î²»¿§¤ÈÍÙ¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤Ë1²ó¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Î½÷À¡Ê64¡Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿º×¤ê¤Ç°ìÈÖ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢°ð¤¬É÷¿å³²¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï1·î¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤52¥«½ê¡×¤ËÉÙ»³»Ô¤òÁª¤ó¤À¡£