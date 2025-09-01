WBCÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÊó¹ð
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤ÎÍý»ö²ñ¤È¥×¥íÌîµå¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤òÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿³ÚÅ·¤Î°æ¾åÃÒ¼£µåÃÄ¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËWBC¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Á´»î¹ç¤ò¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤äBS¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£