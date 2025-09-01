1¸Ä700±ßÄ¶¤¨¤â¡Ä¥³¥á¹âÆ¤Ç¤â¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Å¹ÊÞ¿ô¤Ï5Ç¯¤ÇÌó2ÇÜ¤Ë¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¿·ÊÆ¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤Î¿·Å¹ÊÞ¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¡×¤È¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡©
¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡×
9·î1Æü¡¢ÆüËÜ¶¶¡¦¹âÅç²°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê ¤³¤ó¤¬ ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°Å¹¡×¡£
1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤ËÍñ²«¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¡£1¤Ä704±ß¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò3¤ÄÃíÊ¸¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡ª¤ä¤Ð¤Ã¡£¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¥³¥á¤ò¤®¤Ã¤·¤ê»È¤Ã¤Æ¡¢300¡Á400±ßÂæ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡£Íê¤ß¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç1000±ßÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÌ¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¡É¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê ¤³¤ó¤¬¡×¤ÏÆüËÜ¶¶¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃÏ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÂ³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï?
¤ª¤Ë¤®¤ê ¤³¤ó¤¬ ¹çÅÄÀµ¿ ÂåÉ½
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÁØ¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÃÍÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×5Ç¯¤ÇÌó2ÇÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤ò¸«¤ë¤Î¤âÁý¤¨¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢2020Ç¯¤Ï1249Å¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï2467Å¹¤È¡¢Ìó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¡Û
2020Ç¯:1249Å¹
2021Ç¯:1360Å¹
2022Ç¯:1581Å¹
2023Ç¯:1847Å¹
2024Ç¯:2174Å¹
2025Ç¯¡Êº£Ç¯¡Ë:2467Å¹
¢¨½ÐÅµ:¿©¤Ù¥í¥°¡Ê9·î1Æü»þÅÀ¡Ë¡¢³ÆÇ¯8·î¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê ¤³¤ó¤¬¡×¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê2¤Ä¤È½ÁÊª¡Ê¹ç·×1176±ß¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¡¢20Âå¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤ªÊÆÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Æ¯¤¯¿Í¤ÎÊ¿Æü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤«¡£¼«¿æ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ï485±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¿©¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È1250±ß¤Ç¤¹¡£¡È°ì¿Í¥é¥ó¥Á¡É¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤â¡Ä
¢¨¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á³°¿©Áí¸¦¡ÖÍ¼±¼Ô¤Î¥é¥ó¥Á¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î²Á³Ê¡Ê1000±ß°Ê¾å¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£