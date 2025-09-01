キャンメイクから40周年記念カラーのチーク出たキュンと甘くてかわいいピンクカラーは要チェック。

井田ラボラトリーズが展開するメイクアップブランド「キャンメイク」は、ブランド誕生40周年記念の「みんなで選ぶ40thカラーキャンペーン」第1弾として、ツヤ感単色チーク「パウダーチークス」40周年記念カラーを2025年8月下旬から販売しています。

イエベにも使いやすい青みピンクカラー

人気のチーク「パウダーチークス」の40周年記念カラーが登場です。公式SNSや店頭での投票で選ばれたカラーは、キャンメイクのブランドカラーのような甘くてかわいさ抜群の「ベリーピンク」。カラー名もアンケートの結果から「キューティーベリー」に決定しました。

色番の「P40thx」は"40th"と"thanks"を組み合わせた特別なもの。「40thx」は、キャンメイク40周年のお祝いと、みんなが一緒に選んでくれたことへの感謝の気持ちが込められているとのことです。

・＜40周年記念カラー＞ P40thx キューティーベリー

初恋のような甘酸っぱさの中に、くすみをひとさじ加えた、大人も使いやすいベリーピンクに仕上がっています。

青みピンクながら程よいトーンで、イエベさんにもなじみやすいカラー。青みと黄みの絶妙なバランスは、肌に自然な透明感とツヤ感をもたらしてくれます。誰にでも使いやすく、キュンとかわいい印象を演出してくれます。

肌に溶け込むようなクリアな発色で、重ね塗りでもムラになりにくく発色の調整が簡単。高配合の繊細パールが肌に自然な色ツヤを与え、シーンを選ばず使えます。

密着力が高く肌になじむオイルインベース処方で、粉飛びしにくくキレイな発色が持続。均一に取れるしっとりとした質感のパウダーです。

ブラシはふわふわ・毛量たっぷりで、広範囲に塗り広げやすくなっています。

セラミドNP、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、シア脂、ホホバ種子油といった5つの美容保湿成分を配合しています。単品での使用なら洗顔料や石けんだけでオフできます。

価格は660円。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部