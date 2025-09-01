¡ÚËÉºÒ¡Û¥¿¥¤¥ä¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Þ¤Ç¤¤¿¤é´í¸±¡ªJAF¤ËÊ¹¤¤¤ÆÂÎ¸³¡Ö¼Ö¤Î¿»¿å¥ê¥¹¥¯¡×
9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¤·¤Û¥Þ¥Þ¤ÎËÉºÒ½Ñ¡×¡¢ËÉºÒ»Î¤ÎÌø¸¶»ÖÊÝ¤µ¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÉºÒ»Î¡¦Ìø¸¶»ÖÊÝ¤µ¤ó¡Ë
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¼Ö¤Î¿»¿å¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¡£8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Î»þ¤â·§ËÜ¤ÏÀ¸³è¤Ë¼Ö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÈï³²¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Î¿»¿å¤ä¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¿»¿å¤Ç¼Ö¤ò¤½¤Î¾ì¤ËÃÖ¤¤¤ÆÈòÆñ¤·¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Ö¤¬¿»¿å¤·¤¿¿Í
¡Ö¥·ー¥È¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ¤Ã¤¿¤é¤Ó¤Ã¤Á¤ç¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¿å¤¬±¿Å¾ÀÊ¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
Á´¹ñ¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ»Ù±çÂâ¤âÆþ¤ê¡¢8·îËö¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£JAF·§ËÜ»ÙÉô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìø¸¶»ÖÊÝ¤µ¤ó
¡ÖÂç±«¤ÎÃæ¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡£¡Ê´§¿å»þ¤Ï¡Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¢£JAF·§ËÜ»ÙÉô¿ä¿Ê²Ý¡¦¾¾±Ê¶µÍµ¤µ¤ó
¡Ö¥¿¥¤¥äÈ¾Ê¬¤Û¤É¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁö¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¿¥¤¥ä¤ÎÈ¾Ê¬¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ë²Ã¤¨Á°¤òÁö¤ë¼Ö¤Ê¤É¤ò¸«¤ÆÌµÍý¤Ë¿Ê¤Þ¤º´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤é°ú¤ÊÖ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥Ï¥¶ー¥É¥é¥ó¥×¤Ç¼þ¤ê¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡£
¢£JAF·§ËÜ»ÙÉô¿ä¿Ê²Ý¡¦¾¾±Ê¶µÍµ¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥¹¡£Àî¤Î¶á¤¯¡¢¤¢¤ÈÅÄ¤ó¤ÜÆ»¡¢¸òº¹ÅÀ¤â¡£¸òº¹ÅÀ¤À¤±¿å¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÆ»¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
Æ»Ï©¤ä¹â²Í²¼¤òÄÌ¤ë¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥¹¤Î¤Û¤«¶¹¤¤Æ»¤ÏÂ¦¹Â¤ËÍî¤Á¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤·´§¿å¤·¤¿Æ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìø¸¶»ÖÊÝ¤µ¤ó
¡ÖÆ»Ï©¤¬60¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¿å¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿å°µ¤òÂÎ¸³¡£¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£JAF·§ËÜ»ÙÉô¿ä¿Ê²Ý¡¦¾¾±Ê¶µÍµ¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥ïー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Æ°¤¯¤«³ÎÇ§¡£³«¤±¤ÐÁë¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£ºîÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¡×
¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢Áë¤ò³ä¤ë¥Ï¥ó¥Þー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£JAF·§ËÜ»ÙÉô¿ä¿Ê²Ý¡¦¾¾±Ê¶µÍµ¤µ¤ó
¡ÖÃ¼¤òÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ò²¿²ó¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÈÃ¡¤¯¡£¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¥«¥Ã¥¿ー¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤¬³°¤ì¤Ê¤¤»þ¤ÏÀÚ¤ì¤ë¡×
¼Ö¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ÊÃ±¤Ë³ä¤ì¤Ê¤¤Áë¥¬¥é¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Ë¼Ö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤·§ËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Æ¡¢¿Í¤â¼Ö¤â¼é¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£