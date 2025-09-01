MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。
8月26日（火）の放送では、“夏”に関するお題で4人のなかで誰が一番“Superhuman”なのかを決めていくコーナーを実施しました。


新しい学校のリーダーズMIZYU



――一番泳ぎが上手いのは誰？

SUZUKA：ラジオネーム「くるみ」さんからいただきました！ 「一番泳ぎが得意なメンバーは誰ですか？」

MIZYU：えー、みんなで泳いだことってないね。あ、でもアメリカ一緒に住んでたときに、プール付きのすごいリゾートみたいな家住んでた時期が一瞬あって。そのとき、みんなでプール入ったね。

SUZUKA：でも全然泳いでなかったな、私。

KANON：RINちゃんではない。

MIZYU：RINはなんか、ギリギリ平泳ぎ。

SUZUKA：カエル泳ぎ。上半身は浮き輪に揺られて、足だけプカーって。スイングスイングして。

MIZYU：本気で泳いだら、みんなどんな感じ？

RIN：SUZUKAじゃない？

SUZUKA：けっこうわし自信あるかも。一時期、お父さんと毎週のようにプール行ってたんよ。んで、学校で「平泳ぎ習います」っていう前の2週間前に、お父さんから習うっていうルーティーンやって、「お前が見本になるようにしなさい」っていう。

KANON：えー、すごい！ 私も水泳通ってた！

MIZYU：私も水泳通ってた！

SUZUKA：通ってた!? 通ってる人にはちょっと負けるわ。

MIZYU：小４で辞めましたが……。

KANON：私も早かったかも、辞めるの。

MIZYU：バタフライ合格して辞めました。

RIN：合格したのすごくない？

SUZUKA：待って、バタフライはできひんかった。

KANON：MIZYUにしよう！

SUZUKA：MIZYUやね！


新しい学校のリーダーズ（左上から時計回りにKANON、SUZUKA、MIZYU、RIN）



