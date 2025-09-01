新しい学校のリーダーズMIZYU「バタフライ合格して辞めました」“泳ぎ”に自信がある!?
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。
――一番泳ぎが上手いのは誰？
SUZUKA：ラジオネーム「くるみ」さんからいただきました！ 「一番泳ぎが得意なメンバーは誰ですか？」
MIZYU：えー、みんなで泳いだことってないね。あ、でもアメリカ一緒に住んでたときに、プール付きのすごいリゾートみたいな家住んでた時期が一瞬あって。そのとき、みんなでプール入ったね。
SUZUKA：でも全然泳いでなかったな、私。
KANON：RINちゃんではない。
MIZYU：RINはなんか、ギリギリ平泳ぎ。
SUZUKA：カエル泳ぎ。上半身は浮き輪に揺られて、足だけプカーって。スイングスイングして。
MIZYU：本気で泳いだら、みんなどんな感じ？
RIN：SUZUKAじゃない？
SUZUKA：けっこうわし自信あるかも。一時期、お父さんと毎週のようにプール行ってたんよ。んで、学校で「平泳ぎ習います」っていう前の2週間前に、お父さんから習うっていうルーティーンやって、「お前が見本になるようにしなさい」っていう。
KANON：えー、すごい！ 私も水泳通ってた！
MIZYU：私も水泳通ってた！
SUZUKA：通ってた!? 通ってる人にはちょっと負けるわ。
MIZYU：小４で辞めましたが……。
KANON：私も早かったかも、辞めるの。
MIZYU：バタフライ合格して辞めました。
RIN：合格したのすごくない？
SUZUKA：待って、バタフライはできひんかった。
KANON：MIZYUにしよう！
SUZUKA：MIZYUやね！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
新しい学校のリーダーズ（左上から時計回りにKANON、SUZUKA、MIZYU、RIN）
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
