¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡¥¢¥¦¥§ーÊ¡ÅçÀï
4Ï¢¾¡Ãæ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¡¦¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÊ¡Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
J2¾º³Ê¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¾¡ÅÀº¹1¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿4°Ì¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡£12°Ì¤ÎÊ¡Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿Ê¡Åç¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï41Ê¬¡¢»³¸ý¤Î¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤«¤é²ÏÂ¼¤¬3»î¹çÏ¢Â³¡¢º£µ¨9¥´ー¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Á¡¢1ÂÐ1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¡£»³¸ý¤«¤é¶áÆ£¤¬¥·¥åー¥È¡£µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Î¾¥Áー¥àÄÉ²ÃÆÀÅÀ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÊ¡Åç¤¬¥´ー¥ë¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢2ÂÐ2¡¢²ù¤·¤¤°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï3°Ì¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¥é¥¤¥ó¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ÏºÆ¤Ó¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ïº£ÅÙ¤Î6ÆüÅÚÍËÆü¡¢¥Ûー¥à¤Ç14°Ì¤Î¹âÃÎ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¥Û¥Æ¥ë,
Ê©ÃÅ,
³ùÁÒ,
°ËÅì»Ô,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ÖÎîº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿À»ö,
Åìµþ