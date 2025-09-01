°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4¡¡Ìó1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¡¡µ¤¾ÝÂæ¡ÖÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬ÅöÊ¬Â³¤¯²ÄÇ½À¡×¡¡¼¯»ùÅç
¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤¤ç¤¦1Æü¸á¸å¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢½½ÅçÂ¼¤Î°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
1Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ò¿Ì¸»ÃÏ¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢½½ÅçÂ¼¤Î°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î16Æü¤Î¿ÌÅÙ4°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
½½ÅçÂ¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥«¥éÎóÅç¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯6·î²¼½Ü¤«¤éÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2300²ó¤òÄ¶¤¨¡¢7·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡Ö¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤¬1Æü¿ô²óÈ¯À¸¤¹¤ëÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬ÅöÊ¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦