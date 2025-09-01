フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１日に放送され、月曜レギュラーの「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」松田元太が生出演した。

８月３１日の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」では、体調不良で出演を見合わせたＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人の代役としてダンス企画に参加した松田。準備期間は少なかったが、市川團十郎らとのコラボステージではキレのあるヒップホップダンスを披露した。

一夜明けたこの日昼は、生放送のスタジオに登場。ＭＣのハライチから「松田くんは昨日お疲れ様でした」とねぎらいの言葉をかけられ、「ありがとうございます」と笑顔を見せた。岩井勇気から「すごかったね。急きょだったんでしょ？」と問われると「急きょでしたね。しびれました」と本音も。「でもいい経験できました」と収穫も口にした。

その後は先輩の堂本光一を迎え、トークを展開。ネット上では「すごいなー、松田元太」「疲れた顔何一つせず今日も人々を和ませ笑わせる松田元太本当に素晴らしい」「ピンチをチャンスに変える男すぎる」「急きょでした、しびれましたとの事ですがサラッとね、本当に素敵だわ」とタフな姿に驚いていた。